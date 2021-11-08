Hatay'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi H.A. (30) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Türk vatandaşı H.A.´nin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri takibe aldıkları H.A.'yı Kıyıgören Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

2021-11-08 14:37:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.