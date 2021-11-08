Hatay'da uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

Hatay’da uygulama noktasında görevli polis memuru, bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Hassa İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Davut Kaplan'a (51) uygulama noktasında görev yaptığı sırada bir araç çarptı. Yaralanan Kaplan, kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.