Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatay’da törenle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Hatay’da törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü anma programı sabah saat 9.00’da Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtına çelenkleri sunmasıyla başladı.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Ardından Anıt Şeref Defteri’ni imzalayan Hatay Valisi Rahmi Doğan deftere şu ifadeleri yazdı:

"Milletimiz ile birlikte eşsiz kurtuluş mücadelesinin ardından Kurduğunuz Cumhuriyet ile bu zaferi taçlandırdınız. Cumhuriyete giden yola elde ettiğiniz bütün başarıları nedim Türk Milleti’ne mal ederek tüm dünyaya örnek bir lider oldunuz. Önünüze çıkan engelleri büyük bir azim ve cesaret ve kararlılıkla aşarak milletimizin refah ve mutluluğu için durmak sızın çalıştınız ve bu uğurda hiçbir fedakarlılıktan kaçınmadınız.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anma programı Hatay Meclis Kültür Sanat Merkezi’nde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.