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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da Ata’ya Saygı Yürüyüşü

İHA

Hatay’da Ata’ya Saygı Yürüyüşü

Hatay’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Ata’ya Saygı Yürüyüşü düzenlendi.
Merkez İlçe Antakya’da Hatay Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği saygı yürüyüşü programına çok sayıda vatandaş ve EXPO gönüllüleri katıldı. Vali Göbeği’nde bir araya gelen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşale taşıdı.
Emniyet ekiplerinin önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş Cumhuriyet alanında son buldu. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından yürüyüşe katılanlar Atatürk Anıtı’na karanfil bıraktı.

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