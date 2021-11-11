Hatay'da Türk Kızılay´dan 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da Türk Kızılay´dan 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi

DHA

Hatay'da Türk Kızılay´dan 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) TÜRK Kızılay Hatay´da göçmen çocukların gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi açtı.
Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi´ndeki serginin açılışına Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da katıldı. 3 gün açık kalacak sergide, 15 ressamın tuvale işlediği 33 eser yer alıyor.  Açılışta konuşan Kınık, Hatay'ın Kızılay için ayrıcalıkla bir kent olduğunu anlatarak, "Türk Kızılayımız Hatay´ın her ilçesinde insani yardım faaliyetlerini sürdürürken, Hatay´ın her ilçesinde toplum merkezleri, gönüllü merkezleri, ilçe şubelerimizin ihtiyaç kapasitelerinin arttırılması, araç gereç ve personel teminleri ile gönüllülerimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hatay, Kızılaycılığı zirvesinde yürüten bir şehir. 'Tüm Hataylılar bir Kızılaycı' desem abartmış olmam. Bir ensar ve yardımlaşma şehri" dedi.
Sergiden elde edilecek gelir göçmen çocukların ihtiyaçları için kullanılacak. 
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-11-11 13:32:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Hatay’da fidanlar toprakla buluşturuldu
Her derde deva: Samandağ biberi Samandağ biberi metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor, daha fazla kalori yakıyor, lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa iyi geliyor Diyetisyen Özge Bolat: "Samandağ biberi antioksidan içeriği yüksek olduğundan kalp hastalıklarında birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip" "Aynı zamanda acı biberler damarlarda pıhtılaşmış kanı çözüyor, ağrıyı gideriyor"
YEREL HABERLER Her derde deva: Samandağ biberi Samandağ biberi ...
Hatay’da Ata’ya Saygı Yürüyüşü
YEREL HABERLER Hatay’da Ata’ya Saygı Yürüyüşü
Şehit annesinden 'Türkkan’ tepkisi: “Gazi Meclise o kişilerin ayaklarını bastırmasınlar” Şehit ailelerinden Akşener ve Türkkan’a kınama
YEREL HABERLER Şehit annesinden 'Türkkan’ tepkisi: “Gazi Meclise o ...
'Yüksek ses ile konuşma' tartışmasında komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Yüksek ses ile konuşma' tartışmasında komşusunu ...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatay’da törenle anıldı
YEREL HABERLER Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatay’da törenle anıldı
Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ziyaretçi Hatay'daki Titus Tüneli, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.
YEREL HABERLER Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne 10 ayda 55 bin ...
'Yüksek ses' ile konuşma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER 'Yüksek ses' ile konuşma tartışması kanlı bitti: 1 ...
Şehit annesinden tepki: “Biz bu küfrü hak etmedik”
YEREL HABERLER Şehit annesinden tepki: “Biz bu küfrü hak etmedik”
Yüzlerce yıllık gelenek ile zeytinyağı üretiyorlar Geleneksel yöntemle üretilen zeytinyağının litresi 80 lira
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık gelenek ile zeytinyağı ...
Şehit polis, memleketine uğurlandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit polis, memleketine uğurlandı / Ek fotoğraf
Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Şehit polis, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polis, memleketine uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.