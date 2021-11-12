Elmasoğlu: “Hiçbir kimyasal tesise izin vermiyoruz” Hatay’da polipropilen madde üretecek tesisin ÇED toplantısı yapıldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde yapılması planlanan polipropilen madde üretecek tesisin ÇED bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, “Havamızı, toprağımızı, suyumuzu ve sağlığımızı etkileyecek hiçbir kimyasal tesise izin vermiyoruz” dedi.

Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Aşağı Burnaz Mahallesi sınırlarında bir firma tarafından yapımı planlanan kimyasal tesisin çevresel etki değerlendirme (ÇED) bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Firma yetkilisi tesis hakkında açıklamalarda bulunduğu esnada, bazı vatandaşlar toplantının burada yapılamayacağını belirtmesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Hatay Çevre ve Şehircilik yetkilisine toplantının burada yapılmasının sakıncalı olduğu, dar kapsamda yapılacağı için bazı yanlış anlaşmalara neden olacağından toplantının iptalini istedi. Toplantının yapılacağının belirtilmesi üzerine vatandaşlar görevlilere tepki gösterdi.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Aşağı Burnaz Mahallesi sınırları içerisinde bir firmanın polipropilen madde üretecek tesisin yetkilileri oldubittiye getirerek uygun olmayan bir ortamda bilgilendirme toplantısı düzenlediğini gördük. Bilgilendirme toplantısının yapılacağı tarafımıza 1 hafta öncesinden belirtildi. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlisine bu toplantının yapılamayacağını başından belirttim. Bu yapılan bilgilendirme toplantısını kabul etmiyoruz. Havamızı, toprağımızı, suyumuzu ve sağlığımızı etkileyecek hiçbir kimyasal tesise izin vermiyoruz” dedi.

Daha sonra bazı mahalle halkıyla tesis yapılmasını istemeyenler arasında gerginlik yaşandı. Bir grup vatandaş kendi aralarında tesisin yapılmaması için imza kampanyası başlattı. Jandarma ekipleri de vatandaşlara dağılması yönünde uyarıda bulundu.

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