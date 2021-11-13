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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 600 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 600 adet fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu.

Fidan dikim etkinliğine; Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Cumhuriyet Savcıları Seyit Muhammet Bozkurt, Mehmet Tiyek, Gülcin Tecirli, Müzzeyen Emre, Kürşat Kağan Ergün, Hakim Eren Can Hekim ve Denetimli Serbestlik Müdürü Yusuf Güven katıldı. Etkinlikte, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

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