Hatay´da zırhlı askeri araç devrildi: 5 yaralı

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerler, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, saat 16.15'te Hatay-Antakya kara yolunda meydana geldi. 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 5 asker, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 5 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay İzzet NAZLI

2021-11-13 17:23:02



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