Hatay mozaikleri İngiltere'de boy gösterecek Mozaik sanatçısı Elif Kocaoğlu Kültekin, Hatay'daki kazılarda çıkarılan sayısız mozaiğin minyatürlerini yaparak yaşatmaya ve tanıtmaya çalıştıklarını belirtti

Hatay’da mozaik sanatçısı Elif Kocaoğlu Kültekin, Hatay mozaiklerini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Kültekin, binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, kazılarda çıkarılan sayısız mozaiğin minyatürlerini yaparak yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıldıklarını belirtti. Yaptıkları mozaikleri bugüne kadar Ortadoğu ülkelerine gönderdiklerini vurgulayan Kültekin, "Mozaiklerimiz artık İngiltere’de boy gösterecek ve oraya da taşıyacağız" dedi.

Mozaik sanatının bin yıllık bir geçmişi olduğunu, özellikle Antakya'da başlayıp dünyaya açılan bir el sanatı olduğuna dikkat çeken Kültekin, "Biz bunu bütün dünyaya taşımaya çalışıyoruz. Bizim kültürel mirasımızı bütün dünyaya taşımaya çalışıyoruz. Avrupa’ya, Ortadoğu’ya ve her yeri tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Mozaikleri mümkün mertebe tarihe uygun bir şekilde antik dönemde nasıl çalışılmışsa yüzde 100 aynı taşları kullanarak o şekilde yaptıklarını anlatan Kültekin, "Hem kültürel mirasımızı Hatay’ımızı Antakya’mızı tanıtmaya çalışıyoruz. En güzel aracın da mozaik sanatı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her yerine Avrupa ülkelerine, Ortadoğu ülkelerinde sabit bir yerimizi oluşturmayı hedefliyoruz. Yüzde yüz doğal taşlarla mozaik yapmaya çalışıyoruz. Müzedeki replikaları çalışıyoruz. Daha çok onlar talep görüyor. Hatay müzesini gezdikten sonra özellikle gelen misafirlerimiz onları istiyorlar. Modern ve özgün mozaikler de yapıyoruz. Uzun süreli atölye çalışmaları da yapıyoruz. Küçük yaş grubuna indirgemek için okullara gidip küçük çocuklara el sanatlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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