Samandağ'da çöp alanındaki yangın korkuttu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde seralara yakın bölgede bulunan çöplük alanında yangın çıktı. Yangın seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

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