Samandağ'da çöp alanındaki yangın korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde seralara yakın bölgede bulunan çöplük alanında yangın çıktı. Yangın seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.