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Hatay’ın unutulmaya yüz tutan yemeği: "Dana dili" Dananın dili ile hazırlanan yemek, zahmetli işçiliği ve uzun süre pişmesi nedeniyle artık Hatay’da neredeyse hiç yapılmıyor

İHA

Hatay’ın unutulmaya yüz tutan yemeği: "Dana dili" Dananın dili ile hazırlanan yemek, zahmetli işçiliği ve uzun süre pişmesi nedeniyle artık Hatay’da neredeyse hiç yapılmıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Gastronomi Şehirler Ağı’na dahil edilen Hatay’da unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinden olan ‘dana dili’ Hatay Gastronomi Evi’nde yapıldı.
UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nde unutulmaya yüz tutmuş ‘dana dili’ yemeği yapıldı. Ara sıcak ve meze olarak yenilebilen yemek, dananın dilinden yapılıyor. Yemeğin geçmişi 1980’li yıllara dayanırken, artık hiçbir restoranda yapılmıyor.
Hatay Gastronomi Evi mutfak şefi İbrahim Özgün yemeğin çok zahmetli ve unutulmaya yüz tutmuş bir yemek olduğunu belirterek, “Dana dili 80’li yıllarda daha çok rağbet gören ve restoran mutfağında yapılan hem ara sıcak olarak hem de soğuk meze olarak değerlendirilen söğüş şeklinde sunulan yöresel lezzetlerimizden bir tanesidir. Şu an için yapılmıyor, neredeyse hiç yok. Bizim amacımız da zaten unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yeni inovasyonla sunmak. Zengin mineral ve vitamin değerine sahiptir. Hücrelerin yenilenmesini sağlar, cilt sağlığını korumada önemli bir etkiye sahiptir. Dana dili yemekleri tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Mide ve bağırsak enfeksiyonlarını önler. Genel olarak faydalı ve lezzetli bir yemektir” dedi.
UNESCO Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan ise amaçlarının Hatay’da bulunan 600 yemek çeşidini tanıtmak olduğunu belirterek, “Unutulan lezzetleri bölgeye kazandırmaya devam ediyoruz. Uzun zamandır evlerde yapılması meşakkatli olduğu için Hatay’ın restoranlarında yapılan ama zamanla zahmetinden dolayı yapılmayan dana dilini yaptık. Hatay 600 çeşit yemeği ile gastronomi şehri ilan edilmişti. UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak 400’ün üzerine çıktık. Unutulan diğer tüm lezzetleri araştırmaya ve bölge halkına sormaya devam ediyoruz. Amacımız 600 yemek çeşidini başta Hatay, Türkiye ve uluslararası boyuta çıkarmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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