Hatay'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Hatay’ın Hassa ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma dedektifleri tarafından, 27 DF 324 plakalı otomobil ile Kilis'ten Hatay'a kaçak sigara getirileceği bilgisi alınması üzerine operasyon yapıldı. M.Ş. isimli şahsın kullandığı araç, durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda jandarma ekipleri, toplam 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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