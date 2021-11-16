İş yerinde kumar oynayanlara suçüstü 3 kişiye 4 bin 8 lira idari para cezası uygulandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri denetim amaçlı gittikleri bir iş yerinde masa etrafında 3 kişiyi kumar oynarken tespit etti. Ekipler, masa üzerinde kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtlarına ve 350 liraya tutanakla el koydu.

İçeride kumar oynayan 3 kişiye kişi başı 1336 olmak üzere toplam 4 bin 8 lira idari para cezası, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

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