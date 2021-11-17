Erzin’de 2 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir evde yapılan aramada 2 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 500 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Erzin’de tespit ettikleri bir adreste arama yaptı. Aramada, 2 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 500 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

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