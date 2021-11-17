İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmada içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 61 gram metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 11 adet hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., C.K., R.B. ile C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.