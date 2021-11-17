Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

DHA

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 13´üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig´in 13´üncü haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcular, pas drili, 5'e 2 top kapma, şut çalışması ve taktik idmanı yaptı.
Atakaş Hatayspor, 20 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Fraport TAV Antalyaspor 'u ağırlayacak.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-11-17 16:56:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi
YEREL HABERLER Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim ...
Kazada yaralanan anne ve bebeğinin buluşma anı duygulandırdı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan anne ve bebeğinin buluşma anı ...
Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Erzin’de 2 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzin’de 2 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele ...
Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar (2)
YEREL HABERLER Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını ...
Hatay’da otobüs koltuklarını çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da otobüs koltuklarını çalan şüpheliler ...
Prematüre bebeklerde en sık görülen sağlık sorunları
YEREL HABERLER Prematüre bebeklerde en sık görülen sağlık sorunları
Uyuşturucuları tost makinasına gizlemişler
YEREL HABERLER Uyuşturucuları tost makinasına gizlemişler
İş yerinde kumar oynayanlara suçüstü 3 kişiye 4 bin 8 lira idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER İş yerinde kumar oynayanlara suçüstü 3 kişiye 4 bin 8 ...
Hatay’da hırsızlık şüphelilerinden 5’i tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay’da hırsızlık şüphelilerinden 5’i tutuklandı
Hatay'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
YEREL HABERLER Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını ...
Hatay’ın unutulmaya yüz tutan yemeği: "Dana dili" Dananın dili ile hazırlanan yemek, zahmetli işçiliği ve uzun süre pişmesi nedeniyle artık Hatay’da neredeyse hiç yapılmıyor
YEREL HABERLER Hatay’ın unutulmaya yüz tutan yemeği: "Dana ...
Samandağ'da çöp alanındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Samandağ'da çöp alanındaki yangın korkuttu
Hatay mozaikleri İngiltere'de boy gösterecek Mozaik sanatçısı Elif Kocaoğlu Kültekin, Hatay'daki kazılarda çıkarılan sayısız mozaiğin minyatürlerini yaparak yaşatmaya ve tanıtmaya çalıştıklarını belirtti
YEREL HABERLER Hatay mozaikleri İngiltere'de boy gösterecek Mozaik ...
Kuş cennetinde kuşları vuruyorlar Hatay'da tüfekle yaralanan ak çaylak kuşunu görüntüleyen kuş gözlemcisi Yoğurtçuoğlu, "Neyi kaybettiklerini hiçbir zaman bilemeyecekler. Lütfen bitsin artık bu zulüm" diyerek tepkisini dile getirdi
YEREL HABERLER Kuş cennetinde kuşları vuruyorlar Hatay'da tüfekle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.