Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 13´üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig´in 13´üncü haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcular, pas drili, 5'e 2 top kapma, şut çalışması ve taktik idmanı yaptı.

Atakaş Hatayspor, 20 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Fraport TAV Antalyaspor 'u ağırlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-11-17 16:56:33



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