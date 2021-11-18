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CHP'li başkana 'dolandırıcılık' davası CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın takip ettiği ortaklığın giderilmesi davasında, satışa konu taşınmazı alması halinde çok kazanç sağlayacağını söylediği müvekkilinden aldığı parayı ödemediği iddiasıyla hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı İsa Yuvarlak adaletin yerini bulacağını söyledi

İHA

CHP'li başkana 'dolandırıcılık' davası CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın takip ettiği ortaklığın giderilmesi davasında, satışa konu taşınmazı alması halinde çok kazanç sağlayacağını söylediği müvekkilinden aldığı parayı ödemediği iddiasıyla hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı İsa Yuvarlak adaletin yerini bulacağını söyledi

CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın takip ettiği ortaklığın giderilmesi davasında, satışa konu taşınmazı alması halinde çok kazanç sağlayacağını söylediği müvekkilinden aldığı paraları ödemediği iddiasıyla hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı.
İskenderun Başsavcılığının, Turgay Abacı hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hazırladığı iddianame İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, müşteki İsa Yuvarlak'ın avukatı Turgay Abacı'ya 2008 yılında vekaletname verdiğini, 2015 yılı Eylül ayında yürüttüğü bir davadan bahsettiğini, dava konusu arsanın ihale ile satılacağını, satın alınır ise kar edileceğini söylediğini, satışa çıkan arsanın bir kısım payını almak üzere Abacı'ya 269 bin 657 TL'yi banka havalesi yoluyla gönderdiğini, bir kaç hafta sonra avukat ile görüştüğünde arsanın tamamını almasının daha karlı olacağını söylediğini, 270 bin lira daha vermesi söylediğini ve bu parayı da gönderdiğini, satış masrafları olması nedeniyle de yine banka havalesi ile 10 bin Euro'yu 32 bin 900 liraya çevirerek 32 bin 900 lira para havale yaptığını, aradan zaman geçmesine rağmen kendisini oyaladığını, 2016 yılı sonlarına doğru FETÖ sebebiyle hakimlerin ihraç edildiğini işlerin uzadığını söylediğini, 2017 yılında görüştüğünde dosyanın kesinleştiğini, Yargıtay'da itirazda olduğunu, yine 2017 yılında belediye başkanı olacağını, 15 bin Dolar para istediğini bir hafta sonra vereceğini söylediğini, 15 bin Doları da adliyede elden teslim ettiğini, etraftan araştırma yaptığında şüphelinin bir çok kişiyi bu şekilde dolandırdığını, ısrarları sonucunda, 15 bin Euro parasının 15 bin TL'sini alabildiğini, güvenini sağlayarak toplam 543 bin TL 10 bin Dolar ve 10 bin Euro para verdiğini şikayetçi olduğunu beyan ettiği belirtildi.

Suçlamaları kabul etmedi
Şüpheli Avukat Turgay Abacı ise Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde de, şikayet dilekçesinde belirtilen hususların asılsız olduğunu, kendisine dayatılan suçlamaları kabul etmediğini, şikayetin kendisine iftira atma, siyasi ve mesleki kimliğine zarar verme, toplumda yıpratma ve siyasi hesaplaşma nedeniyle yapıldığını söyledi.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün olurları ile avukat Turgay Abacı hakkında soruşturma ve kovuşturma izni verildiği hatırlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"Dosya kapsamında toplanan bilgi, belge ve deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Avukat Turgay Abacı'nın davacı vekili sıfatıyla, Samandağ Sulh Hukuk Mahkemesinde takip etiği ortaklığın giderilmesi davasında, dava sonucu yapılacak satışta, satışa konu taşınması alması halinde ileride çok kazanç elde edeceğini söyleyerek ikna ettiği dava dışı müşteki ile aralarında 7 Ekim 2015 tarihli protokolün düzenlenmesini sağladığı gibi satışa girebilmesi için teminat gerekli olduğundan hesabına para gönderilmesini istediği, şikayetinden haksız olarak aldığı protokole konu 538 bin 300 Türk Lirası ile masraf adı altında 34 bin 900 Türk Lirası ve 15 bin ABD Dolarını talebine rağmen şikayetçiye iade etmediği anlaşılmıştır."
İddianame İskenderun Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dosya yargılamanın yapılacağı Hatay Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek.
İsa Yuvarlak, Avukat Turgay Abacı'ya toplam 722 bin TL para ödediğini ve dolandırıldığını iddia ederek, "2018 yılı geldiği zaman dolandırıldığımızı bir başkası sosyal medyadan paylaştığı zaman anladık. 2019’da bu dosya kesin alınacak dedik geçti bu sefer 2020 oldu. Korona virüs var dedi aksama var dedi. Sonra 2020 yılının nisan ayında kesin alacağız dedi bende eğer almazsa bu sefer savcılığa başvuracağım dedim. Nisan ayı geçti bende gittim bütün evraklarım ile şikayetçi oldum ve hakkında dava açıldı. İnanıyorum adalet gerekeni yapacak" dedi.
CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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