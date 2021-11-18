Uyuşturucuları aracın ses sistemine gizlemişler

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir araçta yapılan aramada ses sisteminin içerisine gizlenmiş 237 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde sevkiyatı yapan şahıs ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Honda kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada ses sisteminin içerisine gizlenmiş 237 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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