Seyir halindeki LPG'li otomobil cadde ortasında alev aldı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Kanatlı Caddesinde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen bir otomobil seyir halinde iken aniden alev aldı. Yolun ortasında yanmaya başlayan otomobili görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

LPG’li aracın patlama ihtimalinden dolayı yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik çalışması yapıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

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