Şehit Hakan Karataş şehadetinin yıldönümünde anıldı

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Şehit Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş, şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı.

20 Kasım 2019 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde dalış eğitimi sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın Hatay'ın Erzin ilçesine bağıl Gökdere Mahallesi Şehitliğindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Duaların okunduğu etkinliğe İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek ve askeri personeller ile şehit yakınları katıldı.

Anma etkinliği sonrası şehidin oğlu Bulut Kaan Karataş'a çeşitli hediyeler verildi.

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