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Hatay'da üzüm ve zeytinin tarihini yansıtan 76 eser ilk kez sergilendi

DHA

Hatay'da üzüm ve zeytinin tarihini yansıtan 76 eser ilk kez sergilendi


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da, kentin farklı noktalarında yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, zeytin ve üzümün tarihini yansıtan 76 parça eser, Hatay Arkeoloji Müzesi´nde ilk kez sergilendi.
Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve protokol üyeleri tarafından açıldı. Hatay'da çeşitli tarihlerde yapılan kazılarda, ortaya çıkan ve muhafaza altına alınan eserler, müzedeki yeni bölümde sergilenmeye başlandı. Eserler arasında 6 metrekarelik `Bağ Bozumu Mozaiği´nin yanı sıra, yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine ait zeytin çekirdekleri ile üzüm ve zeytininin tarihine ilişkin eserler, açılışın ardından ziyaretçi akınına uğradı.
Müzede, zeytin ve üzümün tarihine ait eserlerin bulunduğu bölümün açılışını gerçekleştiren Hatay Valisi Rahmi Doğan, sergilenen eserlerin tamamının Hatay´ın ilçelerinden çıktığını söyledi. Hatay Arkeoloji Müzesi´nin dünyanın en büyük müzesi olduğunu ve her geçen gün büyütmeye devam ettiklerini aktaran Doğan, "Geçen yıl şubat ayı içerisinde Turizm Bakanımız ile birlikte yine büyük bir alanı açmıştık. Bugün de `Bağ Bozumu Mozaiği´nin açılışını yaptık ve burada şu anda bu bölümde 76 parça eserle ilk defa sergiye çıkmış oldu. Zeytinin, zeytinyağının, üzümün memleketinin Hatay olduğu, Altınözü olduğunu, Hassa olduğunu belgeleyen, delillendiren eserlerimizi sergiye çıkarttık. Bundan dolayı da mutluyuz. Yeni ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.
'HAFTASONLARI OTELLERİMİZDE ADETA YER BULUNMUYOR'
Emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Doğan, "Çok uzun bir pandemi süreci yaşadık. Bu süre içerisinde gerçekten insanlarımız çok sıkıntılı zamanlar geçirdi. Ancak ortamın biraz rahatlamasıyla ilimiz ciddi anlamda turist almaya başladı. Son birkaç haftadır hafta sonları özellikle otellerimizde adeta yer bulunmuyor. Pandemiden sonra ise 100 bin ziyaretçi kabul etmiş bir müzemiz var. Gerçekten çok nadide eserler var. Bu bizi gururlandırıyor" ifadelerine yer verdi. 
'DEPOLARIMIZDA 35 BİN ADET SERGİLENMEYİ BEKLEYEN ESER VAR'
Müzenin her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırdığını belirten Doğan, şunları söyledi: "Depolarımızda 35 bin adet sergilenmeyi bekleyen eserler var. Bu eserleri arkadaşlarımız hazırlıyor. Bu şu demek; bu eserlerin sergilenebilmesi için yine bu büyüklükte bir müzeye ihtiyacımız var. Bu konuyu vekillerimizle de istişare ettik. İskenderun tarafına da benzer bir arkeoloji müzesi açarak depolarımızdaki eserlerin orada sergilenmesini arzuluyoruz. Çünkü bu eserler sadece Antakya´dan değil Hatay´ın her tarafından, Altınözü´nden Hassa´ya, Erzin´den Yayladağı´na kadar her ilçeden çıkan eserler var. Dolayısıyla depolarımızdaki eserlerimizi de yine bu büyüklükte açacağımız bir müzede sergilemeyi arzuluyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."DHA-Kültür Sanat Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-11-19 18:21:01

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