Afrin’e füze saldırısı: 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin’e düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, “19.11.2021 günü saat 18.00 sıralarında, PKK/PYD terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 atım füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.