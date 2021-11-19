Afrin'de PKK/YPG'den füzeli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)SURİYE'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan füzeli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Suriye´nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG, kent merkezine füze ile saldırdı. Hatay Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saat 18.00 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 atım füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-11-19 19:46:21



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