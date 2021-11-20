Hatay’da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’da askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada 3 asker yaralandı. Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen askerler, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Edinilen bilgilere göre, AntakyaReyhanlı yolu üzerinde 'kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, orta refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.