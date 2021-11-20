Amatör balıkçı 1,5 metrelik köpek balığı yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ava çıkan amatör bir balıkçının oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı.

Teknesiyle balık avına çıkan amatör balıkçı, 1.5 buçuk metre boyunda gri camgöz köpek balığı yakaladı. Samandağ sahili açıklarında oltasına takılan köpek balığını görünce şaşırdı. Amatör balıkçı, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.