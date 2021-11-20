Bakan Soylu, güvenlik toplantısı için Hatay’da

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güvenlik toplantısına katılmak üzere Hatay’a geldi.

Bakan Soylu Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasına geldi. Burada anı defterini imzalamasının ardından güvenlik toplantısına geçti.

Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Gelen Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir de katıldı.

Güvenlik toplantısı basına kapalı olarak devam ediyor.

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