Bakan Soylu, Hatay´da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

"Başkanlık sistemini tahkim edecek herhangi bir şeyde biz yokuz!"

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay´da AFAD binasında, saat 10.15´te başlayan 'Güvenlik Toplantısı´na başkanlık etti. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra bakan yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Göç Genel Müdürü Savaş Ünlü, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ve diğer yetkililer katıldı. Toplantı, basına kapalı devam etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-11-20 11:30:24



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