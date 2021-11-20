Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
AntakyaReyhanlı yolunda 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan yaralı çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay İzzet NAZLI
2021-11-20 11:54:27
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