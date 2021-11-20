Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında A. Hatayspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. Dakikada Fraport Tav Antalyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Mukaıru’nun vuruşunda Munir gole izin vermedi

13. dakikada A.Hatayspor Lobjanıdze’nin sağ kanattan yaptığı ortada El Kaabi’nin kafa vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffın gole engel olmayı başardı

16. dakikada Fraport Tav Antalyaspor’un atağında Andre Polı’nin ara pasında topla buluşan Amılton’un ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu şutta meşin yuvarlak direğin yanından avuta çıktı

26. dakika Fraport Tav Antalyaspor’un sol kanattan Muaıru’nun yaptığı ortada uzak kale direğinde topla buluşan Bünyamin Balcı’nın sert şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi

34. dakikada Hatayspor’un atağında El Kaabi’ye gelen topu Fraport Tav Antalyaspor kalecisi Boffın ceza sahası dışına çıkarak topu kafasıyla uzaklaştırmayı başardı

45+1. Dakikada Hatayspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Riberio’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

45+ 2 Amilton’un pasında topla buluşan Fredy’nin dar açıdan şutu direkten döndü, dönen topu takip eden Mukaıru topu boş kaleye göndermeyi başardı. 11

Stat: Hatay

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, M. Salih Mazlum xx, Ali Tuna xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Adekugbe xx, Burak xxx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Mehdi xx, Traore xxx, Lobjanidze xxx, El Kaabi xx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Sackey, Falette, Muhammed Mert, Kamara, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa, Dylan Louis

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Antalyaspor: Boffin xx, Kudryashov xxx, Naldo xx, Veysel xx, Fredy xxx, Poli xx, Bünyamin xx, Doğukan xx, Amilton xx, Güray xxx, Mukairu xxx

Yedekler: Doğukan, Sousa, Floranus, Bahdır, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Milosevic, Ersin Zehir, Ghacha, Gökdeniz

Teknik Direktör: Alfonos Groenendijk

Goller: El Kaabi (dk. 45.1) (Hatayspor), Mukairu (dk. 45.2) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Doğukan Sinik, Mukairu

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