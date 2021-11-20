Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, SamandağAntakya karayolu üzerinde bulunan Kuşalanı Mahallesinde meydana geldi. C.R.'nin hakimiyetindeki 31 RAY 66 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 31 AAG 354 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken otomobillerin kaldırılmasıyla trafik tekrardan normale döndü.

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