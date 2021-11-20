Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

Hüseyin BOZOK/İzzet NAZLI/HATAY,(DHA) -
STAT: Yeni Hatay Stadyumu
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna
ATAKAŞ HATAYSPOR: MunirRuben Riberio, Boudjemaa(Dk.90+3 Muhammet), Kamil Ahmet, Lobjanıdze(Dk.67 Kamara), Adama Traore(Dk.90 Isaac Sackey), Fatih, Adekugbe, El Kaabı (Dk. 66 Saınt Luis) , Burak, Mame Dıouf (Dk. 90+3 Sadık).
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Pereıra, Doğukan(Dk.77 Mılosevıc), Güral, Mukairu (Dk. 67 Gökdeniz), Kufrıashov, Andrea Polı(Dk.61 Ersin), Kulembe Rıberıo, Amılton(Dk.76 Ghacha), Bünyamin, Veysel Sarı
GOLLER: Dk. 45+1 El Kaabi, Dk.69 Ruben Riberio, Dk.82 Dıouf (penaltı) (Atakaş Hatayspor), Dk.45+3 Mukarıu (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Burak, Fatih (Atakaş Hatayspor)-Doğukan, Mukariu, Ersin (Fraport TAV Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 13´üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mğlup etti.
11´inci dakikada Doğukan´ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.
16´ncı dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Amilton´un içe katederek yaptığı sert vuruş kaleyi bulmadı.
24´üncü dakikada sol kanattan Atakaş Hatayspor cezasahasına giren Mukairu arka direkteki Bünyamin´i gördü, boş pozisyonda topla buluşan Bünyamin´in şutunda kaleci Munir topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
45+1´inci dakikada Ruben Riberio´nun derinlemesine pasında topla buluşan El Kaabi dar açıdan vuruşunu yaptı, top kaleci Boffin´in altından ağlara gitti: 1-0.
45+3´üncü dakikada Hatayspor cezasahası ön çizgisine kadar topla birlikte gelen Amilton´un sol tarafa verdiği topta Fredy sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu, boş ağlara gönderdi: 1-1.
64´üncü dakikada sol kanattan Antalyaspor ceza sahasına yapılan ortada El Kaabi yükselerek kafayı vurdu, kaleci Boffin´i geçen topu Veysel çizgiden kafayla çıkardı.
69´uncu dakikada Antalyaspor´un kullandığı köşe vuruşunda Hatayspor defansı topu uzaklaştırdı. Topla buluşan Bünyamin´in kalecisi Boffin´e göndermek istediği pas kısa düşünce araya giren Ruben Riberio önce kaleci Boffin´i ardından tekrar kademeye giren Bünyamin´i çalımlayarak takımını birkez daha öne geçirdi: 2-1.
76´ncı dakikada gelişen Hatayspor atağında Kamara´nın derinlemesine pasında topla buluşan Saint Luis´in sert vuruşunda kaleci Boffin´den dönen topu Diouf tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.
82´nci dakikada Diouf´un ceza sahasına havalandırdığı topa Kamara ve Kudriashov birlikte yükseldi seken topta Kamara´nın vuruşu defanstan sekerek dışarı gitti. Yapılan var incelemesinin ardından Hakem Tugay Kaan Numaoğlu, Kudrıashov´un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Diouf penaltıyı gole çevirdi: 3-1.
Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor´u 3-1 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK-İzzet NAZLI
2021-11-20 15:58:22
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