Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası taraftarlar konvoy oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 10 kişi kaldığı derbide Galatasaray'ı 21 mağlup etti. Bu zaferle sarılacivertli taraftarlar kendinden geçti. Birçok Fenerbahçe taraftarı araçlar ile konvoy oluştururken, bazıları ise davul ile galibiyeti kutladı.

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