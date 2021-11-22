Kent Meydanı Proje tanıtıldı Antakya'daki Vakıf İş Hanı alanının kent meydanı olarak düzenlenmesi için başlatılan proje yarışmanın sonuçları belli oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Vakıf İş Hanı alanının kent meydanı olarak düzenlenmesi için başlatılan proje yarışmanın sonuçları belli oldu.

58 proje, aralarında akademisyenler, mimarlar, şehir plancıları ve arkeologların yer aldığı jüri üyeleri tarafından incelendi.

Tasarımlar jüriler tarafından dört değerlendirme etabından geçti ve yarışmayı ekip temsilciliğini Mimar Ervin Garip’in yaptığı proje kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, konuşmasında, 13 medeniyet ve 27 kültürün nefes aldığı bir kente hizmet etmenin sorumluluk getirdiğini belirtti.

Vakıf İş Hanı’nın yıkılmasından heyecan duyduğunu aktaran Savaş, “Bina yıkılınca hepimiz heyecanlandık. Sayın Valimiz de bize destek verdi. Anlaşmazlık durumu ortaya çıksa da işin peşini bırakmadık. Çünkü Hatay halkının parasını doğru şekilde kullanmak istedik. Valiliğimiz ve Antakya Belediyesi ile birlikte işin sonuna geldik” ifadelerini kullandı.

Asi Nehri’nin 6 yıl önceki ve şimdiki halinden bahseden Savaş, “Asi’nin 6 yıl önceki halini herkes biliyor. Burası nazik ve birikimli bir şehir. Burada her renk var. Özellikle son 10 yıldaki zorlukları hep birlikte yendik. Bundan sonrada da birbirimize sarılarak yürüyeceğiz. Kırsaldaki üreticilerimiz S.O.S veriyor. Kırsal kalkınma projelerimizle onlara destek veriyoruz. Eski Antakya sokaklarındaki sağlıklaştırma projemizle bölgeyi turizm merkezi yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Hazırlanan ve jüri tarafından değerlendirilerek “Satın Alma, Mansiyon ve Derece” ödüllerine layık görülen projelere ödülleri verildi.

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