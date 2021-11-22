İstanbul'da yaşayan Kırıkhanlılar Tanışma ve Dayanışma Gecesinde buluştu

İstanbul’da yaşayan Kırıkhanlılar, İstanbul Kırıkhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (İSTK KIRDER) Tanışma ve Dayanışma Gecesinde biraraya geldi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen buluşmada yöreye ait yemekler ikram edildi, şarkılar söylendi.

Gecede konuşan derneğin başkanı Mehmet Doğru, "Farklı etkinliklerde bir araya gelmek kadar güzel bir şey yoktur. Bizim amacımız, kendi örf ve adetlerimizi çocuklarımızla bir araya gelip tadabilsinler yaşayabilsinler. Bu nedenle böyle programlar çok değerli" dedi.

Yargıtay Üyesi Mehmet Durgun'da, "İstanbul’da yaşamak geçinmek çok zor. Ben yaklaşık İstanbul’dan 30 yıldır ayrıyım ama devamlı gidip geliyorum. Allah onun için zorunuzu kolay yapsın çocuklarınızla huzurlu bir yaşam nasip etsin diyorum" diye konuştu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise yatığı konuşmasında, burada bulunmanın mutluğunun tarif edilemez olduğunu ifade ederek, "Ben Hatay’ın 15 ilçesini bir birinden ayırmıyorum ama hep şunu söylüyoruz. Kırıkhanlı olsun çamurdan olsun Hataylı olsun çamurdan olsun. Hataylılar bir müstakil devlet olma yerine bir vilayet olmayı tercih eden ve rahmetli Tayfur Sökmen başkanlığında kendisi anavatana katılan Mustafa Kemal Atatürk’ün "40 asırlık Türk yurdu düşman işgalinde kalamaz" diyerek bağımsızlığına önce kavuşan daha sonrada anavatana katılan bir beldemizdir. Hatay güzeldir Hatay'ı görmek lazım, Hatay'a gitmek lazım" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.