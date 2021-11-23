Libya'dan Türkiye'ye getirilen Hidayet Yaprak, Hatay'a gelerek ailesine kavuştu Hidayet Yaprak Havaalanı önünde zılgıtlar eşliğinde karşılandı Libya'da 2 yıldır alıkonulduktan sonra MİT ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarıyla yurda getirilen 7 Türk vatandaşından biri olan Hidayet Yaprak, havayoluyla Hatay’a geldi

Libya'da 2 yıl alıkonulduktan sonra MİT ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarıyla yurda getirilen 7 Türk vatandaşından biri olan Hidayet Yaprak, havayoluyla Hatay’a geldi.

Hatay Havaalanında Hidayet Yaprak ailesi tarafından büyük bir sevinç ve heyecanla karşılanırken yakınları zılgıt çekip gözyaşı döktü.

"Kurtulmamda Emeği geçenlerden Allah razı olsun"

Libya'da 2 yıl alıkonulduktan sonra Adana'ya gelip ailesine kavuşan Hidayet Yaprak, “Allah kimseyi düşürmesin Kurtulmam kimin emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun. Şuan konuşmaya gücüm yok herkese çok teşekkür ederim ”dedi.

Hidayet Yaprak daha sonra Samandağ ilçesindeki evine gitti.

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