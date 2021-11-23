Libya'da kurtarılan Hidayet Yaprak, ailesine kavuştu



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) LİBYA'da iki yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatı'nın müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından biri olan Hidayet Yaprak, Hatay´da ailesine kavuştu. Aile üyelerine sarılan Yaprak, sevinç gözyaşları döktü.

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından biri olan Hidayet Yaprak'ın ailesiyle buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Ankara´dan Hatay´a havayoluyla gelen Yaprak, Hatay Havalimanı'nda ailesiyle buluştu. Alkış ve zılgıtlarla karşılanan Yaprak ve ailesi duygulu anlar yaşadı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yaprak, ülkeye döndüğü ve ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Allah kimseyi düşürmesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-11-23 02:58:47



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