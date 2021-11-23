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Hatay’ın Payas ilçesinde yol bakım çalışması esnasında kamyonun altında kalan yol işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeden geçen D817 karayolu üzerinde bir süre önce başlatılan yol bakım çalışmasında işçi olarak çalışan Hacı Ali Akdeniz (55), yol çalışmasında kullanılan A.G. (48) idaresindeki hareket halindeki 31 AFK 926 plakalı kamyonun altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hacı Ali Akdeniz’in öldüğü belirlendi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alınırken işçinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

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