Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, 5' 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

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