Demir yüklü tır devrildi, şoför hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde virajı alamayarak devrilen demir yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Payasİskenderun Tem Otoyolu üzeri Azganlık Mahallesi civarında Mehmet Yıldız'ın (55) kullandığı 33 ACR 039 plakalı demir yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Mehmet Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Yıldız'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.