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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da 228 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Hatay’da 228 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 228 yabancı uyruklu şahıs saklandıkları evlerde yakalandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda Antakya'nın Bohşin ve Apaydın mahallelerinde ülkeye yasadışı giriş yapan düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi alındı.
Antakya İlçe Jandarma dedektifleri JASAT ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Bohşin Mahallesi'nde ikamet eden organizatör C.B.Y. ile Apaydın Mahallesi'nde ikamet eden organizatörler S.Y., A.S. ve A.Ç. isimli şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda Suriye uyruklu 228 şahıs ile 4 organizatör gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan organizatörler ise adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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