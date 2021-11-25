Elektrik tüketim destek paralarını zimmetine geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı

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İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, vatandaşların elektrik tüketim destek paralarını zimmetlerine geçirdiği belirlenen 2 PTT çalışanı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PTT çalışanı D.B. ile S.K.'nin, vatandaşların elektrik tüketim destek paralarını zimmetlerine geçirdiğini belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 2 cep telefonu, el çantası içerisinde PTT dekontları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B. ile S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-11-25 17:02:24



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