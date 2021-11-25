Hatay'daki iki göletin ihalesi yapıldı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Gazeluşağı ve Arpalıuşağı göletlerinin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, ihalesi yapılan iki göletin hayırlı olmasını diledi. Bu projeleri yakından takip ettiklerini belirten Yayman, "Uzun zamandır bu dile getiriliyordu, herkes konuştu. Çok şükür Allah'ıma, bugün bu iki hayati öneme sahip göletimiz ihale edildi. Hassamıza, Hatayımıza hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Müjdeler vermeye devam edeceğiz. Hep söylüyoruz; 'yaparsa AK Parti yapar', Hatay her şeyin en iyisine layıktır" dedi.

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