Hatay’da zimmetlerine para geçiren PTT çalışanı 2 kişi tutuklandı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde PTT çalışanı 2 kişi sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini resmi belgede sahtecilik yaparak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen PTT çalışanı D.B. ve S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında çanta içerisinde çok sayıda dekont ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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