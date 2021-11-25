Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 72 - BC Polkowice: 94

İHA

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 72 - BC Polkowice: 94

– FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu maçında Hatayspor sahasında, Polanya’nın BC Polkowice takımına 7294 mağlup oldu.


Salon: Antakya
Hakemler: Alija Ferevski xx (Makedonya), Gillber Hoxha xx (Arnavutluk), Goran Stojancevic xx (Bosna Hersek)
Hatayspor: Wiley xxx 22, İdal Yavuz x, Gorini xx 2, Büşra Akbaş x 5, Ayşegül Günay x 4, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xxx 20, Brown xxx 11, Elif Emirtekin xx 6, Gökçe Doğan x 2
Başantrenör: Ekin Baş
BC Polkowice: Ziemborska, Fitzerald xxx 22, Jeziorna x 3, Gajda xx 9, Puter x, Grabska x 8, Mavunga xx 15, Spanou xxxx 21, Cado xx 8, Telenga xx 8
1. Periyot: 2021 (BC Polkowice lehine)
Devre: 4152 (BC Polkowıce lehine)
3. Periyot: 5465 (BC Polkowice lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da zimmetlerine para geçiren PTT çalışanı 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay’da zimmetlerine para geçiren PTT çalışanı 2 ...
Hatay'daki iki göletin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Hatay'daki iki göletin ihalesi yapıldı
Elektrik tüketim destek paralarını zimmetine geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
YEREL HABERLER Elektrik tüketim destek paralarını zimmetine geçiren ...
Türkiye’de nesli tehlike altındaki toy kuşu Hatay’da görüntülendi
YEREL HABERLER Türkiye’de nesli tehlike altındaki toy kuşu Hatay’da ...
Munir Mohamedi: “En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz” Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi: “Künefe yemeyi çok seviyorum”
YEREL HABERLER Munir Mohamedi: “En az gol yiyen takım olarak ...
Güzel-Zeynep Işık Çiçeği dünya literatürüne girdi
YEREL HABERLER Güzel-Zeynep Işık Çiçeği dünya literatürüne girdi
Şifa deposu püren balının kilosu 125 lira Üretici Selahattin Güleç, talebin fazla olduğunu 1 kilo isteyene yarım kilo vermek zorunda kaldıklarını söyledi
YEREL HABERLER Şifa deposu püren balının kilosu 125 lira Üretici ...
Hatay’da 228 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da 228 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da 228 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 228 kaçak göçmen yakalandı
Prof. Dr. Önal: "Düzenli beslenme ve egzersiz kanserden koruyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Önal: "Düzenli beslenme ve egzersiz ...
Hatmek kursiyerlerinden Öğretmenler Günü’ne özel sergi
YEREL HABERLER Hatmek kursiyerlerinden Öğretmenler Günü’ne özel ...
Demir yüklü tır devrildi, şoför hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Demir yüklü tır devrildi, şoför hayatını kaybetti
Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatay’da mahallede ateş eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da mahallede ateş eden şüpheli yakalandı
Hatay’da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da tarihi eser operasyonu
Kamyonun altında kalan yol işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonun altında kalan yol işçisi hayatını kaybetti
Libya'da kurtarılan Hidayet Yaprak, ailesine kavuştu
YEREL HABERLER Libya'da kurtarılan Hidayet Yaprak, ailesine kavuştu
Libya'dan Türkiye'ye getirilen Hidayet Yaprak, Hatay'a gelerek ailesine kavuştu Hidayet Yaprak Havaalanı önünde zılgıtlar eşliğinde karşılandı Libya'da 2 yıldır alıkonulduktan sonra MİT ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarıyla yurda getirilen 7 Türk vatandaşından biri olan Hidayet Yaprak, havayoluyla Hatay’a geldi
YEREL HABERLER Libya'dan Türkiye'ye getirilen Hidayet Yaprak, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.