– FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu maçında Hatayspor sahasında, Polanya’nın BC Polkowice takımına 7294 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Alija Ferevski xx (Makedonya), Gillber Hoxha xx (Arnavutluk), Goran Stojancevic xx (Bosna Hersek)
Hatayspor: Wiley xxx 22, İdal Yavuz x, Gorini xx 2, Büşra Akbaş x 5, Ayşegül Günay x 4, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xxx 20, Brown xxx 11, Elif Emirtekin xx 6, Gökçe Doğan x 2
Başantrenör: Ekin Baş
BC Polkowice: Ziemborska, Fitzerald xxx 22, Jeziorna x 3, Gajda xx 9, Puter x, Grabska x 8, Mavunga xx 15, Spanou xxxx 21, Cado xx 8, Telenga xx 8
1. Periyot: 2021 (BC Polkowice lehine)
Devre: 4152 (BC Polkowıce lehine)
3. Periyot: 5465 (BC Polkowice lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.