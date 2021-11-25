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– FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu maçında Hatayspor sahasında, Polanya’nın BC Polkowice takımına 7294 mağlup oldu.





Salon: Antakya

Hakemler: Alija Ferevski xx (Makedonya), Gillber Hoxha xx (Arnavutluk), Goran Stojancevic xx (Bosna Hersek)

Hatayspor: Wiley xxx 22, İdal Yavuz x, Gorini xx 2, Büşra Akbaş x 5, Ayşegül Günay x 4, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xxx 20, Brown xxx 11, Elif Emirtekin xx 6, Gökçe Doğan x 2

Başantrenör: Ekin Baş

BC Polkowice: Ziemborska, Fitzerald xxx 22, Jeziorna x 3, Gajda xx 9, Puter x, Grabska x 8, Mavunga xx 15, Spanou xxxx 21, Cado xx 8, Telenga xx 8

1. Periyot: 2021 (BC Polkowice lehine)

Devre: 4152 (BC Polkowıce lehine)

3. Periyot: 5465 (BC Polkowice lehine)

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