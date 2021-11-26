Hatay'da yoğun sis etkili oldu

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte, düşük hızda ilerledi.
Kentte sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri Kırıkhan Çevre Yolu'nda sürücüleri uyardı. Yoğun sis nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2021-11-26 10:20:13
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