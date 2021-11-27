Samandağ polisi, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis, akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında vatandaşları yüz yüze bilgilendirdi.

Samandağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gezerek kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

KADES'i anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.