Hatay’da sahte para operasyonu

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Hatay’ın merkezi ilçesi Antakya’da 5 adet sahte 200 TL ve 40 adet sahte 50 dolar banknot ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri parada sahtecilik suçları kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Antakya Odabaşı Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 5 adet sahte 200 TL ve 40 adet sahte 50 dolar banknot ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak M.S. yakalanarak gözaltına alındı.

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