Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkezi ilçesi Antakya ve Yayladağı ilçelerinde 78 gram takoz esrar, 4 adet Captagon hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 bin adet bandrolsüz makaron ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Antakya ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında faaliyet gerçekleştirdi. Antakya ilçesi Tanışma mahallesinde ve Yayladağı ilçesi Karaköse mahallesinde ev ve işyerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi aldı.

Tanışma mahallesinde ikamet eden M.K. ve .M.Ş. ile Yayladağı ilçesi Karaköse mahallesinde ikamet eden M.A. isimli şahısların ev ve işyerlerine operasyon yapıldı. Antakya ve Yayladağı İlçe Jandarma dedektifleri JASAT ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, tonaj isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan arama sonucunda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 78 gram takoz esrar, 4 adet Captagon hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 bin adet bandrolsüz makaron ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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