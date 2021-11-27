Payas’ta 127 kilo 55 gram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

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Hatay’ın Payas ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 127 kilo 55 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları kapsamında yapmış oldukları çalışmada durdurulan bir otomobil içerisinde yaptığı aramada, 25 adet poşet torba içerisine konulmuş halde 127 kilo 55 gram gümrük kaçağı tütün ele geçirdi. Araç sürücüsü M.Ö.'ye ise 4733 sayılı kanun kapsamında 4 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

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