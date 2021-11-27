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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, taktik ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi.
Bordo Beyazlı kafile özel uçakla Sivas'a giderek maç saatini bekleyecek.

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